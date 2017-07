Actualidade

Lisboa, 12 jul - A estreia da última de cinco criações portuguesas e a apresentação, pela primeira vez em Portugal, da companhia inglesa 1927, marcam hoje a programação do nono dia do Festival de Almada, a decorrer nesta cidade da margem sul do Tejo.

"Primeira imagem", a última das cinco estreias portuguesas a ser mostrada ao público, é um espetáculo concebido e encenado por John Romão, no qual o diretor artístico da BoCa - Biennal of Contemporary Arts recontextualiza obras dos artistas contemporâneos norte-americanos Vito Acconci e Bruce Nauman, para compor um espetáculo com finalistas da licenciatura da Escola Superior de Teatro e Cinema (Amadora).

"Pryings", "Theme song", "Remote control" e "Claim excertps", de Vito Acconci , arquiteto de formação e um dos nomes ligados ao movimento 'body art', falecido em abril último, e "Clown Torture", de Bruce Nauman, vencedor de um Leão de Ouro na 53.ªa Bienal de Veneza (2009), foram os trabalho daqueles autores, pensados para serem registados em vídeo, de que John Romão partiu para construir o espetáculo.