Actualidade

O festival Tom de Festa reúne em Tondela "o que de melhor se faz na área da música", propondo também, a partir de hoje, apresentações de livros e discos, exposições e diversificadas experiências gastronómicas em quatro dias, segundo a organização.

De acordo com Miguel Torres, da Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT), o festival de quatro dias "vai estar cheio de espetáculos, com música de grande qualidade", mas vai propor também um conjunto de exposições, 'workshops' e apresentações de livros e de discos.

"Não vamos ter um dia mais forte do que os outros, porque o Tom de Festa vale pelo seu todo e pela diversidade. Vai do fado ao 'funk' e até passa pelo 'Tom de Filmes', que foi criado especificamente para o festival. As bandas sonoras de filmes servem de mote a esta aventura musical que junta 140 músicos em palco, da Casa do Povo de Tondela e à Sociedade Filarmónica Tondelense", revelou.