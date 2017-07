Actualidade

Oito distritos de Portugal continental estão hoje sob 'aviso amarelo' devido à previsão de tempo quente, de acordo com informações disponíveis na página da Internet do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o Instituto, os distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja vão estar sob 'aviso amarelo' entre as 10:00 de hoje e as 18:00 de sexta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O 'aviso amarelo', o terceiro mais grave de uma escala de quatro, é emitido sempre que há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.