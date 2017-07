Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o principal índice (PSI20) a subir 0,49%, para os 5.200.25 pontos.

Na terça-feira, o PSI20 encerrou em alta ligeira de 0,08% para 5.175,07 pontos, em contraciclo com as principais praças europeias, com o BCP a valorizar mais de 1%.

Dos 19 títulos que compõem o índice, seis encerraram em alta, dois inalterados (EDP e Pharol) e 11 no vermelho.