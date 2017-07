Actualidade

Dois palestinianos morreram e um ficou ferido em confrontos com as forças israelitas no campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia, informou hoje a agência de notícias Wafa.

De acordo com um comunicado difundido pelo exército israelita, na noite de terça-feira, durante uma operação no campo de refugiados de Jenin, "palestinianos abriram fogo sobre as forças e lançaram artefactos explosivos contra as mesmas".

"Em resposta, as forças dispararam contra os atacantes. Estão a ser investigadas as informações sobre baixas", acrescentou.