Actualidade

A polícia antiterrorista turca matou hoje em Konya, no centro da Turquia, cinco alegados membros do grupo extremista Estado Islâmico durante uma operação em que ficaram feridos quatro agentes, informou a agência semi-estatal Anadolu.

"Cinco terroristas do Estado Islâmico foram abatidos e quatro polícias ficaram ligeiramente feridos e foram hospitalizados", declarou o governo da província em comunicado.

Os polícias foram feridos a tiro num confronto com os extremistas que aconteceu durante as buscas por um membro do Estado Islâmico (EI) que corresponde às siglas A.Y., indicaram as forças de segurança em comunicado.