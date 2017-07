Tancos/Armas

A França investiu "várias centenas de milhões de euros" num "plano de emergência" após um roubo num paiol em Miramas, no sul do país, em 2015, disse à Lusa fonte do ministério francês das Forças Armadas.

A 6 de julho de 2015, a base militar de Miramas, foi alvo de um roubo de "cerca de 150 detonadores e cargas explosivas", tendo depois sido aplicado um "plano de emergência" para proteger os locais do exército.

"O investimento foi de várias centenas de milhões de euros num período de três anos, tendo começado em 2016. Só em 2016, o investimento foi de 60 milhões de euros", afirmou a fonte militar, sem precisar o montante global do plano que está em curso.