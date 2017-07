Actualidade

A produção industrial aumentou em maio na zona euro e na União Europeia (UE), quer em termos homólogos, quer face a abril, tendo Portugal liderado as quebras mensais, segundo o Eurostat.

Face a maio de 2016, a produção industrial aumentou 4,0% em ambas as zonas, enquanto na variação em cadeia subiu 1,3% na zona euro e 1,2% na UE.

Na comparação com abril, a Lituânia (3,8%), a Roménia (3,5%) e a República Checa (3,3%) registaram as maiores subidas e Portugal liderou as quebras (-1,0%), seguido de Malta (0,9%).