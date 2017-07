Actualidade

Paulo Bragança, fadista que fez parte do catálogo da discográfica de David Byrne, regressa aos palcos nacionais no Festival Caixa Alfama, que se realiza nos dias 15 e 16 de setembro, em Lisboa.

O fadista estreou-se discograficamente em 1991 e, no ano seguinte, colaborou num álbum de José Cid, "Camões, as Descobertas e nós...". Paulo Bragança, intérprete de "Na Ribeira deste Rio", distinguiu-se por cantar vestido habitualmente de negro, com casacos de cabedal, usando umas botas de combate ou, preferencialmente, cantando descalço.

O fadista, que se tinha retirado em finais da década de 1990 da cena musical portuguesa, em 2012 participou como convidado especial no concerto de apresentação do álbum de estreia da cantora Rita Gordo, no Teatro S. Luiz, em Lisboa.