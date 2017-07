Actualidade

A Bienal Internacional de Arte Gaia 2017 tem, este ano, polos em oito localidades do Norte e Centro do país tendo já inauguradas as extensões do Porto e de Viana do Castelo, anunciou hoje a organização.

Seguem-se os polos de Seia, Vila Nova de Cerveira, Gondomar, Figueira da Foz, Barcelos e Monção.

O polo no Porto, na Fundação Escultor José Rodrigues, foi o primeiro a ser inaugurado com uma exposição antológica de Guilherme Camarinha, que mostra 12 obras diversas do mestre, nascido em 1912, em Valadares, Vila Nova de Gaia, e falecido em 1994, no Porto.