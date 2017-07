Grécia

A oposição conservadora grega, animada pelas sondagens que lhe dão vantagem, acusa o Governo de promessas não cumpridas, com a esquerda no poder a responder que encontraram um país à beira do colapso quando subiram ao poder em 2015.

Na recém-inaugurada sede central em Atenas da Nova Democracia (ND, direita conservadora e principal partido da oposição), é visível um ambiente de expetativa e relativa esperança. O partido liderado por Kyriakos Mitsotakis, proveniente de uma das mais importantes famílias políticas da direita grega, tem liderado as sondagens e pede eleições antecipadas, apenas previstas para meados de 2019.

Os conservadores têm acusado o partido de esquerda Syriza, no poder desde janeiro de 2015 e em coligação com um pequeno partido da direita soberanista, de total desrespeito pelas promessas eleitorais.