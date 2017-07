Actualidade

"Verão danado", a primeira longa-metragem de Pedro Cabeleira, vai estar, em agosto, na competição do festival de cinema de Locarno, Suíça, numa edição, hoje apresentada, que conta ainda com duas produções portuguesas fora de competição.

"Verão danado", integrado na competição "Cineastas do presente", tem argumento, produção e realização de Pedro Cabeleira, 25 anos, e é apresentado como "um híbrido entre o documental, o 'stoner' e o psicadélico" sobre uma "juventude à deriva", com Lisboa como pano de fundo.

"É um filme que não tem a ambição de representar toda a juventude nem todas as tendências do momento, mas acima de tudo é um filme que foi criado no seio de jovens, sobre os jovens, onde expusemos a nossa forma de viver e de ver o mundo naquele momento, tudo aquilo que nos fascina e tudo aquilo que nos destroi", afirma o realizador em nota de imprensa enviada à Lusa.