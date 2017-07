Actualidade

Um responsável da DBRS afirmou hoje à Lusa que a agência de notação financeira "não é branda" na avaliação que faz a Portugal e que todas as notas "seguem a mesma metodologia robusta e o mesmo processo".

Na sexta-feira, um estudo do Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia, assinado por Annika Luisa Hofmann, Miguel Ferreira e João Lampreia, concluía que a DBRS é "mais branda" com Portugal do que com outros países, tendo inflacionado subjetivamente o 'rating' (avaliação do risco) atribuído à dívida pública portuguesa em um nível.

"Tanto a análise qualitativa como empírica demonstram que a DBRS tem um comportamento mais brando com Portugal, não só em comparação com as três maiores agências de 'rating', mas também perante as decisões de 'rating' que toma para com outros países", lê-se no documento.