O Conselho das Finanças Públicas considerou hoje que o défice orçamental obtido no primeiro trimestre (2,1% do PIB) é uma "indicação positiva" para o cumprimento da meta fixada pelo Governo para 2017 de 1,6% do PIB.

O Relatório do Conselho das Finanças Públicas, hoje divulgado, sobre a evolução orçamental até ao final do primeiro trimestre analisa os desenvolvimentos orçamentais do sector das administrações públicas até ao final de março deste ano.

Segundo o documento, o défice orçamental no final do primeiro trimestre de 2017 foi de 2,1% do PIB - o mesmo valor apurado pelo Instituto Nacional de Estatística -, fixando-se em 966 milhões de euros.