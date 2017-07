Actualidade

A taxa de desemprego no Reino Unido desceu para 4,5% entre março e maio, menos quatro décimas do que no mesmo período do ano passado e a mais baixa desde 1975, informou hoje a agência de estatísticas britânica.

Além desta descida, a taxa de emprego subiu para 74,9% entre março e maio, o nível mais alto desde 1971.

No período em referência, a taxa de inflação foi de 2,9% face ao trimestre homólogo de 2016 e os analistas antecipam um acréscimo desta nos próximos meses devido ao encarecimento das importações causado pela debilidade da libra, que tem estado a desvalorizar-se desde a votação a favor do 'Brexit' em 23 de junho de 2016.