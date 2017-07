Grécia

A Comissão Europeia decidiu hoje recomendar ao Conselho Ecofin o encerramento do Procedimento por Défice Excessivo (PDE) contra a Grécia, depois dos "esforços substanciais" feitos pelo país "nos anos recentes" para consolidar as finanças públicas.

"Este é um momento muito simbólico para a Grécia. Após tantos anos de sacrifícios do povo grego, o pais está finalmente a recolher os frutos dos seus esforços. Depois do pagamento de 7,7 mil milhões de euros na segunda-feira como resultado da conclusão da segunda revisão (do programa de assistência), a proposta de hoje da Comissão Europeia é o reconhecimento da redução enorme do défice orçamental da Grécia, para níveis inferiores à média da zona euro", comentou o comissário europeu dos Assuntos Financeiros, Pierre Moscovici.

ACC // MSF