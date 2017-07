Actualidade

Uma reportagem da Agência Lusa sobre migrações da África para a Europa, da autoria da jornalista Fabíola Ortiz, ganhou o prémio de melhor peça noticiosa de 2016 da Aliança de Agências de Notícias do Mediterrâneo (AMAN).

A reportagem premiada narra a história de um nigeriano, Onoma Anigorigo, que atravessou o Saara e vive em Marrocos, à espera de uma oportunidade de migrar para o continente europeu e perseguir o sonho de se tornar "uma estrela do futebol".

Originário do estado do Delta do Níger, no sul da Nigéria, Anigorigo optou por seguir rumo ao Níger, depois Argélia, até cruzar a fronteira a pé, de madrugada, para Marrocos. A repórter da Lusa falou com ele em Oujda, Marrocos, e a reportagem foi publicada a 17 de dezembro último.