BES

O PSD considerou hoje que haver uma garantia estatal na solução dos lesados do papel comercial do BES é "pôr os contribuintes a pagar pelos erros de privados", criticando que esta ilibe de responsabilidades supervisores que eventualmente as tenham.

"O princípio de pôr os contribuintes a pagar por erros de negócios privados é errado. Cria um risco moral [...]. A garantia pública é errada no princípio e injusta para os contribuintes", afirmou o deputado social-democrata Leitão Amaro, considerando que não se "pode socializar os erros negociais".

O deputado, que falava numa audição no Parlamento do ministro das Finanças, Mário Centeno, defendeu que caso tenha havido erros de responsáveis de entidades públicas esses têm de ser responsabilizados e que a solução criada para ajudar os lesados não devia "ilibar responsabilidade de supervisores", caso tenham existido.