Actualidade

Seis artistas, entre 48 nomeados, foram selecionados para a final da primeira edição do prémio Paulo Cunha e Silva, informou hoje a Câmara Municipal do Porto.

No montante de 25.000 euros, o galardão foi instituído pela autarquia do Porto, em homenagem ao seu vereador da Cultura, que morreu em novembro de 2015, e destina-se a artistas com menos de 40 anos que não tenham exposto trabalhos, mais do que uma vez e a título individual, em instituições ou espaços de relevo internacional, segundo a página do prémio na internet.

Em março, a página oficial da distinção anunciara a lista dos 48 artistas nomeados para esta edição do prémio. Os artistas foram nomeados por 16 curadores - cada curador nomeava três artistas - indicados pelos quatro jurados desta edição.