Actualidade

A 3.ª edição do Prémio Jean Loup Passek do Festival Internacional de Documentário de Melgaço, conta com 24 filmes a concurso, entre os quais 15 longas-metragens e nove curtas e médias metragens, anunciou hoje a organização.

Sete destes filmes são também candidatos à categoria de Melhor Filme Português, adiantou hoje a organização em comunicado.

A esta edição do Festival Internacional de Documentário de Melgaço, que vai decorrer entre 01 e 06 de agosto, concorreu "um número recorde de 400 filmes", de acordo com os organizadores, a Câmara Municipal de Melgaço e a AO NORTE - Associação de Produção e Animação Audiovisual.