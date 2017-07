Pedrógão Grande

O presidente do INEM garantiu hoje que a resposta à catástrofe em Pedrógão Grande foi "excecional", apesar das "dificuldades no terreno", e que esta "não desguarneceu de meios de socorro as restantes zonas do país.

Luís Meira falava na Comissão Parlamentar de Saúde, onde foi ouvido a pedido do PS sobre os meios deste instituto.

A propósito da tragédia em Pedrógão Grande, deputados de vários partidos questionaram Luís Meira sobre a resposta do INEM no terreno.