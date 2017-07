Actualidade

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) congratulou-se hoje com a retirada da proposta de alteração do regime jurídico das federações desportivas, apresentada pelo PSD, que consideravam uma "tentativa de golpe no futebol português".

"O recuo nessa sinistra intenção, que acaba de ser noticiado, é a demonstração irrefutável de que as manobras ardilosas de contornos obscuros não resistem à luz clarificadora do escrutínio público (...) Expressamos, desta forma, uma saudação à capacidade de reação das sociedades desportivas que ontem [terça-feira] prestaram um extraordinário apoio, sem reservas, em todo o processo de contestação ao que apelidámos de tentativa de golpe no futebol português", pode ler-se em comunicado.

O PSD apresentou na terça-feira uma proposta revista de alteração legislativa sobre as competições desportivas profissionais, que visa passar para a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a competência de elaborar os regulamentos de arbitragem e disciplina das ligas profissionais.