Actualidade

O pianista Daniel Cunha inicia este sábado, na igreja de St. Ann, em Manchester, uma série de concertos que têm por objetivo assinalar o centenário da morte do compositor português Alfredo Napoleão.

Alfredo Napoleão nasceu no Porto, em 1852, filho de pai italiano e mãe portuguesa, e estudou em Londres, sendo descrito frequentemente como "menino-prodígio".

"Há alguns anos para cá que tenho vindo a investigar a vida e a obra deste compositor portuense do séc. XIX, que está muito esquecido. Foi a escuta da gravação de Artur Pizarro do belo 1º. Concerto para Piano e Orquestra, op. 31, que me despertou o interesse para procurar e descobrir a sua obra para piano", revelou Daniel Cunha à agência Lusa.