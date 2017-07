Pedrógão Grande

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas disse hoje que a prioridade nos concelhos da região Centro afetados pelos incêndios é a recuperação das habitações através do fundo Revita, criado com verbas da solidariedade nacional.

"Há muita solidariedade nacional que está a ser canalizada para este território, de forma organizada. Como primeira prioridade estão as habitações", explicou Pedro Marques.

O governante falava aos jornalistas no final de uma visita aos trabalhos de reconstrução de habitações afetadas pelos incêndios de junho em Pedrógão Grande, que provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos.