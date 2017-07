Actualidade

Um projeto artístico que envolveu jovens portugueses, espanhóis e britânicos, ao longo de quase dois anos, culmina na quinta-feira, em Manchester, com a apresentação de um espetáculo com teatro, música, dança e audiovisual.

Intitulado "UNDER25 - Alternative routes to ripen through theater" ("SUB 25 - Caminhos Alternativos para Amadurecer através do Teatro"), o projeto juntou artistas emergentes com menos de 25 anos de Portugal, Espanha e Reino Unido, para partilharem conhecimentos, criarem em colaboração e desenvolverem novas formas de trabalhar, cruzando fronteiras de cultura, língua e disciplinas artísticas.

O projeto, financiado por fundos europeus do programa Europa Criativa, foi desenvolvido em conjunto pela Companhia João Garcia Miguel (JGM), o Espacio Rambleta, ESAC - Escuela Del Actor e a Peshkar Productions.