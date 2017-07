Actualidade

As temperaturas dos últimos dois mil anos estão agora reunidas numa base de dados recolhidos pela universidade da Tasmânia, Austrália, recorrendo a amostras de corais, gelo polar e sedimentos aquáticos.

Aquela universidade australiana anunciou que para criar a base de dados climáticos, analisou as temperaturas entre os séculos I e XIX, confirmando que as temperaturas vinham a descer até ao século XIX e começaram a subir pronunciadamente a partir de então.

"Vai fornecer novo conhecimento sobre as variações climáticas naturais e será uma base muito importante para poder comparar as recentes alterações climáticas", afirmou Steven Phipps, um dos autores do estudo, num artigo publicado na revista Scientific Data sobre a investigação.