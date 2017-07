Estado da Nação

O primeiro-ministro anunciou que a Unidade de Missão para a Valorização do Interior será deslocalizada para Pedrógão Grande e prometeu total colaboração do Governo aos inquéritos do Ministério Público e do parlamento sobre responsabilidades no trágico incêndio.

António Costa falava na abertura do debate sobre o estado da Nação, na Assembleia da República, dedicando a primeira da sua intervenção às causas do incêndio ocorrido em junho passado em Pedrogão Grande, no distrito de Leiria, em que morreram 64 pessoas.

"No dia imediatamente a seguir à saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo, os portugueses foram subitamente abalados com a maior catástrofe das últimas décadas. Em menos de 24 horas, passámos do alívio à comoção, da satisfação à revolta, evidenciando como, perante o primado da vida humana, tudo o mais tem um valor relativo. Nunca mais nenhum de nós poderá esquecer aquele dia", declarou António Costa.