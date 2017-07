Actualidade

O município de Coimbra aderiu hoje ao Programa SPIN (girar) de reutilização de manuais escolares realizado por autarquias e lançado por uma empresa da cidade, que pode permitir às famílias uma poupança total, foi hoje anunciado.

"Esta adesão traz um efetivo benefício coletivo para a cidade e para os progenitores, ajudando as famílias no processo educativo e semeando valores de ordem ecológica, ambiental e económica", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, também responsável máximo da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

Com este programa, referiu, as famílias poderão reduzir drasticamente as despesas com a aquisição dos manuais escolares através da plataforma, que estão certificados com um selo de garantia e qualidade.