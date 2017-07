Grécia

O comissário europeu dos Assuntos Económicos considerou que "não é apenas a Grécia que vira hoje uma página", com a recomendação da saída do país do Procedimento por Défice Excessivo (PDE), mas sim toda a zona euro.

Numa conferência de imprensa sobre a decisão de hoje do executivo comunitário de recomendar ao Conselho Ecofin (ministros das Finanças da UE) o encerramento do PDE à Grécia, Pierre Moscovici defendeu que o facto de apenas dois países da zona euro permanecerem assim em défice excessivo (quando em 2011 era "a quase totalidade" dos membros da moeda única) mostra também que "as regras funcionam" e de forma "mais eficaz" quando aplicadas de forma inteligente e flexível.

"Oiço muitas vezes que as nossas regras não funcionam, que são aplicadas de forma muito mole, não temos o ardor necessário. Penso que a melhor resposta a esta tese, que sempre considerei absurda, são os resultados. E os resultados mostram que o défice desce efetivamente na zona euro e que o número de países em défice excessivo recua de forma considerável", apontou.