Estado da Nação

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, acusou hoje o Governo socialista de ser "um flop" e de ter feito colapsar o Estado, com o primeiro-ministro a responder que "o que colapsou foi o sentido de Estado" dos sociais-democratas.

Na primeira intervenção no debate do estado da Nação, Luís Montenegro evocou os incêndios que provocaram 64 mortes, o furto de material de guerra em Tancos, as recentes demissões de secretários de Estado mas também a fuga de informação num exame nacional e a decisão da maioria de esquerda de encerrar os trabalhos da Comissão de Inquérito sobre a Caixa Geral de Depósitos (CGD) para tirar uma conclusão.

"O Governo chega a este debate num processo de degradação indisfarçável. O Governo está a colapsar, perde autoridade todos os dias e o país já percebeu que, nos momentos difíceis, nas contrariedades, o Governo não tem liderança, ou, no mínimo, tem uma liderança muito frágil", acusou o líder da bancada social-democrata.