Estado da Nação

O primeiro-ministro, António Costa, respondeu hoje ao pedido de demissão dos ministros da Administração Interna e da Defesa Nacional feito pela líder do CDS, afirmando que "obviamente" não os demite.

"Obviamente que não demito nenhum ministro, obviamente que não demito a ministra da Administração Interna, obviamente que não demito o ministro da Defesa Nacional. Deixe-me dizer-lhe uma outra coisa ainda mais fácil: tudo aquilo que qualquer uma das minhas ministras ou dos meus ministros fizer, será sempre responsabilidade minha", afirmou António Costa.

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, tinha terminado a sua primeira intervenção no debate do estado da Nação pedindo ao chefe do executivo que dissesse "cara a cara": "Vai ou não demitir a sua ministra da Administração Interna? Vai ou não demitir o seu ministro da Defesa Nacional?".