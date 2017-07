Actualidade

O Museu Nacional do Traje, em Lisboa, celebra este ano quatro décadas de existência com uma exposição que é inaugurada na sexta-feira, reunindo alguns dos novos nomes que fazem parte da constelação dos jovens criadores de moda.

Intitulada "2 em 1 - Jovens e Criadores", a exposição temporária ficará no Museu Nacional do Traje até 01 de outubro, com o rosto de alguns nomes das novas gerações da moda, salienta a diretora do museu, Clara Vaz Pinto, num comunicado.

A inauguração do Museu Nacional do Traje deu-se a 26 de julho de 1977, com a abertura da exposição "História do traje civil e urbano (da Antiguidade a 1925)", completada com "Trajo Popular", numa parceria com o Museu Nacional de Etnologia, a que se somou ainda "Traje de ópera", da coleção de Tomás Alcaide.