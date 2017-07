Estado da Nação

A coordenadora do BE, Catarina Martins, exigiu hoje ao primeiro-ministro que dê respostas ao "défice escondido do atraso estrutural do país", apontando as reformas antecipadas, o aumento do salário mínimo e as leis laborais como prioridades.

Num pedido de esclarecimento ao primeiro-ministro no debate do estado da Nação, Catarina Martins destacou um "crescimento económico indesmentível" e "mais 150 mil postos de trabalho criados" e acusou a "direita de chamar a si os bons resultados".

Numa altura em que "o estado da Nação é ainda o estado de choque", Catarina Martins defendeu que ao Governo cabe "responder pelos erros" e "reconstruir o que foi destruído" e ao parlamento aprovar soluções "corajosas" para a reforma da floresta.