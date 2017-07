Tour

O ciclista alemão Marcel Kittel (Quick Step-Floors) fez hoje o 'penta' na 104.ª Volta a França, ao vencer, ao 'sprint', a 11.ª etapa, em Pau, onde Chris Froome vestiu, pela 51.ª vez, a camisola amarela.

O quinto triunfo de Kittel esteve em risco, por culpa do polaco Maciej Bodnar (Bora-hansgrohe), que completou os 203,5 quilómetros entre Eymet e Pau em fuga, sendo apanhado apenas a cerca 300 metros da meta, mas o alemão acabou por impor-se, diante do holandês Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) e do norueguês Edvald Boasson Hagen (Dimension Data).

Chris Froome, que completou a etapa nas mesmas 04:34.27 horas, subiu ao pódio para envergar a camisola amarela pela 51.ª vez, um registo que lhe permite superar o francês Jacques Anquetil, cinco vezes vencedor do Tour.