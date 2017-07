Actualidade

Os dois primeiros títulos de Agustina Bessa-Luís com a chancela da editora Relógio d'Água, "A Sibila", com prefácio de Gonçalo M. Tavares, e "Dentes de Rato", ilustrado por Mónica Baldaque, chegam esta semana às livrarias.

Até ao final do ano a Relógio d'Água conta editar outros títulos de Agustina Bessa-Luís, incluindo um inédito, e a estes dois títulos seguir-se-ão "Vale Abraão", com prefácio de António Lobo Antunes, "Fanny Owen", com prefácio de Hélia Correia, e "Os Meninos de Ouro", prefaciado por Pedro Mexia.

O anúncio de que os títulos da autora de "A Corte do Norte" iam passar a ser publicados pela editora dirigida por Francisco Vale, foi feito em abril último.