Vistos 'Gold'

O secretário de Estado da Internacionalização demissionário, Jorge Costa Oliveira, defendeu hoje que Portugal precisa de recuperar a "excelente reputação" de país "com um dos melhores programas de Vistos 'Dourados'".

O governante, que falava na sessão de abertura do Fórum Anual dos Empresários Portugueses da Construção do Mundo, evento promovido pela Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), deixou um "apelo público" para que as associações do setor mantenham "pressão" em matéria de "facilitação à entrada de investimento no país".

"Precisamos de voltar a recuperar aquilo que perdemos, que foi uma excelente reputação como país com um dos melhores programas de Vistos 'Dourados'. Nunca seremos capazes de competir com a Malta ou com o Chipre - nunca haverá consenso na nossa comunidade para oferecer mais do que o direito à residência - mas temos oportunidade e capacidade para melhorar", disse Jorge Costa Oliveira.