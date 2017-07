Estado da Nação

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, acusou hoje o Governo de "calculismo e populismo latente" e o Estado de "falhar clamorosamente" nos recentes acontecimentos de Pedrógão Grande e Tancos, defendendo que o país precisa de "muito mais".

Na sua intervenção de fundo no debate do estado da Nação, Passos Coelho afirmou ainda que "caiu a máscara do fim da austeridade", atribuindo os resultados económicos conseguidos a um 'plano B', que passou por cortes em várias áreas.

"A meio da legislatura o país descobriu que a economia pode até estar a andar melhor, mas que a responsabilidade política está a fracassar em grande estilo", acusou.