Actualidade

O tráfego de passageiros nos aeroportos portugueses aumentou 20,6% no segundo trimestre de 2017 face ao mesmo período do ano anterior, registando um total de 14,27 milhões entre abril e junho.

O anúncio foi feito hoje pela Vinci, a empresa francesa que detém a ANA (Aeroportos de Portugal), em comunicado.

O texto destaca a "taxa de crescimento mais elevada em Portugal e no Cambodja", uma vez que o grupo gaulês gere 35 aeroportos em todo o mundo, sendo que em Portugal a subida "resulta do dinamismo da companhia nacional TAP, a qual beneficia da recuperação de tráfego de e para o Brasil, além do efeito de inauguração de outras ligações", bem como da "continuação do desenvolvimento do tráfego 'low cost' (de baixo custo) proveniente da Europa", referem.