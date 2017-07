Actualidade

Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, recebe a 29 e 30 de julho o primeiro festival de verão para cães em Portugal - "Dogga´live" - com atividades para as famílias e os animais, adiantou hoje à Lusa a organização.

"O evento visa proporcionar um fim de semana para famílias e seus cães com um programa que inclui atividades lúdicas e formação gratuita, tendo subjacente um conceito de educação totalmente assente numa metodologia positiva", referiu a Dogga Academy for Dogs, instituição que se dedica ao treino canino e responsável pelo evento.

O recinto em Vila Nova de Gaia, o mesmo onde decorre este fim de semana o festival Marés vivas, vai ter espaços amplos e delimitados para o desenvolvimento de atividades caninas, incluindo um `open space´ para sociabilização e ações de formação, zonas de merendas e restauração, áreas para crianças com jogos tradicionais, mercadinhos com barracas de serviços e comércio relacionado com o mundo canino.