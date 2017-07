Euro sub-19

A selecção inglesa de futebol de sub-19 apurou-se hoje para a final do Europeu da categoria, ao derrotar na meia-final a República Checa por 1-0, com um golo no último minuto de descontos.

Numa altura em que já se aguardava pelo prolongamento, os ingleses chegaram ao golo por intermédio de Nmecha, no terceiro e último minuto de descontos concedido pelo árbitro.

Na final, agendada para sábado, a seleção britânica vai medir forças com Portugal, que hoje derrotou a Holanda por 1-0