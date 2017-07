Estado da Nação

O ministro da Saúde defendeu hoje que está a tirar dos mínimos o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e afirmou que no final deste ano apenas se ficará "próximo" da cobertura total de médicos de família.

Posições assumidas por Adalberto Campos Fernandes na parte final do debate sobre o estado da Nação, na Assembleia da República, numa discussão que travou sempre de forma tensa com todas as bancadas, exceção feita ao PS, e em que chegou mesmo ao ponto de sugerir que uma entidade independente avalie a evolução do SNS entre o final de 2015 e a atualidade.

Num desses momentos mais tensos do debate, Adalberto Campos Fernandes causou sonoras gargalhadas nas bancadas do PSD e do CDS-PP quando afirmou o seguinte: "Não somos da parte do parlamento que se incomoda com diferenças de opinião".