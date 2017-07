Estado da Nação

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, acusou hoje PSD e CDS-PP de manterem na oposição "o mesmíssimo programa" que tinham quando eram Governo, de corte de salários, encerramento de serviços e aumento de impostos.

No discurso de encerramento do debate do estado da Nação, o 'número dois' do Governo acusou ainda sociais-democratas e democratas-cristãos de "aproveitamento político" na abordagem que fizeram sobre os incêndios de Pedrógão Grande e do furto de material de guerra em Tancos.

"Soou tanto a falso hoje a ladainha da oposição sobre a suposta desagregação do Estado. O Estado constituiu um alvo da sua ação no passado e o programa continua a ser retirar do Estado funções, pessoas e recursos", acusou o ministro dos Negócios Estrangeiros.