Actualidade

O Comité do Património Mundial da UNESCO, reunido em Cracóvia, na Polónia, encerrou hoje os seus trabalhos, tendo aprovado 21 novos monumentos na lista do Património Mundial, que passa a contar com 1.073 sítios de interesse da humanidade.

Angola figura pela primeira vez na lista, com o centro histórico da cidade de Mbanza Congo, na província do Zaire, assim como a Eritreia, com a inscrição do centro histórico da sua capital, Asmara, localizada a 2.000 metros acima do nível médio das águas do mar.

Do Brasil, foi classificado o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, ligado ao tráfico de escravos.