Actualidade

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) aprovou hoje as contas de 2016, ano que registou um aumento da procura do serviço, com mais 200 mil passageiros, num total de 69,4 milhões de clientes transportados, revelou a operadora.

"Esta é a primeira vez em seis anos que a empresa regista um crescimento da procura, com um aumento de 0,3%, invertendo uma tendência negativa, recuperando a confiança dos clientes e voltando a ganhar quota de mercado", revelou a STCP em comunicado.

Segundo o Relatório e Contas de 2016, hoje aprovado, este aumento de passageiros foi "especialmente notório ao longo do segundo semestre do ano, período em que a empresa conquistou mais de um milhão de novos clientes" e "teve reflexos diretos a nível dos resultados, com melhorias significativas em diferentes indicadores".