Actualidade

O Benfica convocou hoje 25 jogadores para disputar a Taça Uhren de futebol, torneio de caráter particular na Suíça, numa lista que inclui os 'reforços' Chrien, Seferovic, Arango e Willock e seis jogadores oriundos da equipa B.

Os 'encarnados' defrontam na quinta-feira o Neuchatel Xamax, no Estádio Bruhl, em Grenchen, antes de enfrentar, no sábado, o Young Boys, na Arena Tissot, em Bienne, nos primeiros desafios de pré-temporada do tetracampeão nacional, numa prova que inclui ainda a participação do Stoke City.

Além dos quatro 'reforços' e de Bruno Varela, que na última época representou o Vitória de Setúbal, também vários jovens que evoluíram na equipa secundária na temporada transata têm aqui uma oportunidade para impressionar Rui Vitória - Rúben Dias, Ferro, Heriberto, Pedro Rodrigues e Diogo Gonçalves.