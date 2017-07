Actualidade

O Sindicato Nacional dos Farmacêuticos retirou o pré-aviso da greve agendada para 18 e 19 de julho, após ter recebido a garantia do Governo de que a sua reivindicação será levada a Conselho de Ministros no final do mês.

"A greve foi desconvocada porque o SNF (Sindicato Nacional dos Farmacêuticos) recebeu a garantia do Ministério da Saúde de que 'os diplomas da carreira farmacêutica irão a reunião de Conselho de Ministros no próximo dia 27 de julho'", anunciou hoje a estrutura sindical em comunicado.

Os farmacêuticos tinham marcada uma greve para 18 e 19 de julho, e por tempo indeterminado a partir de 01 de agosto, para exigir a imediata publicação da carreira farmacêutica no Sistema Nacional de Saúde (SNS), já negociada com o Governo, e consequente criação de uma carreira para os profissionais em regime de contrato individual de trabalho.