Actualidade

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) estima que a adesão da EDP ao regime facultativo de reavaliação de ativos criado pelo Governo em 2016 gere um benefício fiscal acumulado de 174 milhões de euros para a elétrica até 2026.

Na análise do impacto orçamental da reavaliação de ativos, pedido pelo CDS e aprovado pela comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, hoje entregue aos deputados e a que a Lusa teve acesso, a UTAO estima que a medida vá custar aos cofres dos Estado 242 milhões de euros em termos líquidos.

No relatório, os técnicos que apoiam o parlamento em matéria orçamental apresentaram uma "abordagem individualizada" de uma das empresas aderentes ao regime pelo facto de "cerca de metade do montante das reavaliações e do respetivo pagamento de tributação autónoma especial se encontrar concentrado numa empresa": a EDP.