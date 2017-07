Actualidade

Jéssica Augusto não vai competir nos Mundiais de atletismo, que se disputam em agosto em Londres, por não ter conseguido recuperar da lesão no pé direito, que a tem mantido afastada de competição nas últimas semanas.

"Vou abdicar do Mundial. A lesão no pé não passou... Estou conformada", disse a fundista do Sporting ao jornal A Bola, em dia em que estava prevista para correr 10.000 metros na Maia, com vista à obtenção de mínimos.

A lesão de Jéssica já a afastara da Taça da Europa de 10.000 metros e em junho do Europeu de seleções, em que seria a primeira escolha para os 5.000 metros.