Euro feminino

A unidade de contraterrorismo holandesa informou hoje estar a analisar uma ameaça do grupo extremista Estado Islâmico contra o Europeu de futebol feminino, na Holanda, em especial para o jogo Inglaterra-Escócia.

De acordo com o site especializado em monitorização do terrorismo jihadista (SITE), os terroristas terão apelado para que os "lobos solitários ataquem no Estádio Galgenwaard, em Utrecht", em 19 de julho, dia em que a Inglaterra defronta a Escócia.

Os dois países integram o grupo de Portugal no Europeu de futebol feminino, com as portuguesas a terem o jogo agendado com as escocesas em 23 de julho, em Roterdão, e com a Inglaterra em 27, em Tilburgo.