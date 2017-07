Actualidade

Os guardas prisionais iniciaram hoje uma greve, que se prolonga até sábado, pela regulamentação do horário de trabalho, atribuição de subsídio de turno, atualização da tabela salarial e aplicação do regime de pré-aposentação.

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) tem também marcada para hoje uma vigília na Praça do Comércio, junto ao Ministério da Justiça.

As reivindicações do sindicato não são novas e, em janeiro, deram origem a uma vigília de protesto junto do Palácio de S. Bento, em Lisboa.